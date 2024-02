Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Chevron: bénéfice net en fort recul au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 13:09









(CercleFinance.com) - Chevron publie un bénéfice net part du groupe de 2259 M$ au titre du 4e trimestre 2023, un chiffre quasiment divisé par trois par rapport à la même période un an plus tôt (6353 M$).



Le BPA ressort ainsi à 1,22$ contre 3,33$ au 4e trimestre 2022.

L'activité trimestrielle est d'ailleurs en net recul, avec un CA au 4e trimestre de 47,18 Mds$ contre 56,47 Mds$ un an plus tôt.



Sur l'ensemble de l'exercice Chevron rapporte un bénéfice net part du groupe de 21 369 M$, contre 35 465 M$ en 2022.

Le CA 2023 ressort à 200,9 Mds$ contre 246,2 Mds$ en 2022.



Mike Wirth, le directeur général de Chevron préfère retenir qu'en 2023, la société a restitué plus de liquidités aux actionnaires que jamais, soit 26 milliards de dollars pour l'année, un chiffre en hausse de 18 % par rapport au record de 2022.





