Chevron: bénéfice ajusté de 6,5 milliards de dollars information fournie par Cercle Finance • 29/04/2022 à 13:42

(CercleFinance.com) - Chevron Corporation annonce aujourd'hui un bénéfice de 6,3 milliards de dollars (3,22 $ par action - dilué) pour le premier trimestre 2022, contre 1,4 milliard de dollars (0,72 $ par action - dilué) au premier trimestre 2021.



Le bénéfice ajusté de 6,5 milliards de dollars (3,36 dollars par action - dilué) au premier trimestre 2022 se compare au bénéfice ajusté de 1,7 milliard de dollars (0,90 dollar par action - dilué) au premier trimestre 2021.



Le chiffre d'affaires et les autres produits d'exploitation au premier trimestre 2022 se sont élevés à 52 milliards de dollars, contre 31 milliards de dollars au premier trimestre de l'année précédente.



'Les performances financières du premier trimestre ont vu le rendement des capitaux employés augmenter à 14,7 % et notre bilan se renforcer davantage ', souligne Mike Wirth, directeur général de Chevron.



Le taux d'endettement et le taux d'endettement net de la société ont respectivement baissé à 16,7 % et 10,8 %.



La production mondiale nette d'équivalent pétrole de Chevron au premier trimestre était de 3,06 millions de barils par jour. La production non conventionnelle du bassin permien a augmenté pour atteindre un record de 692 000 barils équivalent pétrole par jour au premier trimestre, alors que la société a relevé ses prévisions pour 2022 à 700 000 - 750 000 barils par jour, soit une augmentation de plus de 15 % par rapport à 2021.



Les dépenses d'investissement de la société au cours du trimestre ont atteint 2,8 milliards de dollars, soit 10 % de plus que l'année dernière. Le total des dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'année et des acquisitions annoncées devrait être supérieur de plus de 50 pour cent à celui de 2021.