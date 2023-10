Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chevron: accord pour l'acquisition de Hess information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 11:45









(CercleFinance.com) - Chevron annonce avoir conclu un accord définitif pour acquérir toutes les actions en circulation de Hess dans le cadre d'une transaction entièrement en actions valorisée à 53 milliards de dollars, soit 171 dollars par action.



Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Hess recevront 1,0250 action Chevron pour chaque action Hess. La valeur d'entreprise totale, dette comprise, de la transaction se monte à 60 milliards de dollars.



'Ce regroupement permet à Chevron de renforcer sa performance à long terme et d'améliorer son portefeuille avantageux en ajoutant des actifs de classe mondiale', commente Mike Wirth, le PDG de la compagnie énergétique.



La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration et devrait être finalisée au cours du premier semestre 2024, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Hess, des autorisations réglementaires et d'autres conditions habituelles.





Valeurs associées CHEVRON NYSE -1.31%