Chevron: accord avec Williams dans la production de gaz

(CercleFinance.com) - Williams a annoncé vendredi la signature d'accords avec Chevron en vue de soutenir le développement du gaz naturel dans le prolifique bassin de Haynesville (Louisiane), ainsi que dans les eaux profondes du Golfe du Mexique.



Aux termes de l'accord, Williams fournira des services de collecte de gaz naturel au site de Chevron à Haynesville, tandis que Chevron a accepté un engagement de capacité à long terme pour le projet LEG (Louisiana Energy Gateway) de Williams.



De plus, Williams a accepté d'utiliser l'infrastructure existante pour desservir la production accrue de la plateforme Blind Faith, située dans le Golfe du Mexique, où Chevron développe le projet de raccordement de Ballymore à la plateforme Blind Faith.



Le projet, qui comprend trois puits de production, a une capacité nominale de 75.000 barils de pétrole brut par jour.



Chevron est l'opérateur du projet Ballymore avec une participation de 60%, son partenaire TotalEnergies détenant les 40% restants.





