Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chesapeake : sous 1$, comme une ambiance de fin de parcours Cercle Finance • 06/11/2019 à 18:34









(CercleFinance.com) - Chesapeake l'ex-géant du secteur 'shale oil' (pétrole, gaz) dévisse de -11% après -17% la veille, soit de -40% en 48H et bascule sous le seuil symbolique des 1$, pour devenir une 'penny stock', à 0,976$. Il n'est pas certain que ce nouveau plus bas absolu de 1$ (-66% en 6 mois) constitue la fin du calvaire car de nombreuses rumeurs de faillite circulent et une restructuration de la dette (par conversion) serait très fortement dilutive.

Valeurs associées CHESAPEAKE ENERG NYSE -28.98%