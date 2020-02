Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chesapeake : nouveau plancher historique, sous 0,51$ Cercle Finance • 31/01/2020 à 17:33









(CercleFinance.com) - L'ex-N°2 américain du gaz Chesapeake inscrit un nouveau plancher historique, sous 0,51$ (à 0,505$). L'ex-plancher des 0,55$ du 19 novembre fait désormais office de résistance et le titre perd 38% depuis le 1er janvier, le cours étant divisé par 3 depuis le 4 novembre: le prochain objectif se situe vers 0,45$.

Valeurs associées CHESAPEAKE ENERG NYSE -3.58%