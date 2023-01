Chesapeake Energy cède une partie de ses activités à WildFire Energy

(AOF) - Chesapeake Energy Corporation a annoncé hier qu'elle avait conclu un accord pour vendre dans la vallée de Brazos Valley au Texas son actif Eagle Ford à WildFire Energy ,une société d'investissement privée, pour 1,42 milliard de dollars. Chesapeake a accepté de vendre environ 377 000 acres nets et environ 1 350 puits ainsi que les biens, usines et équipements connexes. La production quotidienne nette moyenne de ces propriétés était d'environ 27 700 barils équivalent pétrole au cours du troisième trimestre 2022.

Avec cette acquisition, WildFire exploitera environ 2 000 puits bruts sur environ 600 000 acres nets dans l'est de l'Eagle Ford, englobant les comtés de Burleson, Brazos, Robertson, Madison, Lee, Washington et Grimes au Texas.

Chesapeake s'attend à ce que la transaction soit conclue au cours du premier trimestre de 2023. La société recevra 1,2 milliard de dollars à la clôture, sous réserve des ajustements habituels, les 225 millions de dollars supplémentaires étant versés par tranches annuelles de 60 millions de dollars au cours des trois prochaines années et de 45 millions de dollars au cours de la quatrième année.

