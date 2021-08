Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chesapeake : acquisition de Vine Energy information fournie par Cercle Finance • 11/08/2021 à 13:37









(CercleFinance.com) - Chesapeake Energy, producteur indépendant de gaz naturel, annonce un accord pour l'acquisition de Vine Energy, société centrée sur le développement de propriétés de gaz naturel en Louisiane, transaction valorisée aux environs de 2,2 milliards de dollars. Les actionnaires de Vine recevront 0,2486 action ordinaire Chesapeake, ainsi que 1,20 dollar par action en numéraire, pour chaque action ordinaire Vine, soit un montant estimé de 15 dollars par action Vine. Chesapeake estime que cette opération accroit d'environ 1,5 milliard de dollars sa perspective de free cash-flow cumulé sur cinq ans, pour atteindre un montant de l'ordre de six milliards de dollars.

