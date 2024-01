Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Chesapeake: accord de fusion de 7,4 Mds$ avec Southwestern information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 16:29









(CercleFinance.com) - Chesapeake Energy et Southwestern Energy ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de fusion dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 7,4 milliards de dollars, soit 6,69 dollars par action, sur la base du cours de clôture de Chesapeake le 10 janvier 2024.



Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Southwestern recevront 0,0867 action ordinaire de Chesapeake pour chaque action ordinaire de Southwestern en circulation à la clôture.



' La société issue de la fusion, qui prendra un nouveau nom à la clôture de la transaction, sera particulièrement bien placée pour fournir une énergie abordable et à faible émission de carbone afin de répondre à la demande nationale et internationale croissante ' indique le groupe.



' Cette puissante combinaison redéfinit le producteur de gaz naturel, formant ainsi le premier indépendant basé aux États-Unis qui peut vraiment être compétitif à l'échelle internationale ', a déclaré Nick Dell'Osso, président et chef de la direction de Chesapeake.



' Nous serons en mesure de fournir plus de gaz naturel à moindre coût, ce qui accélérera la portée énergétique de l'Amérique et alimentera un avenir plus abordable, plus fiable et à moins de carbone '.





Valeurs associées CHESAPEAKE ENER NASDAQ +6.23%