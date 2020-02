Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chercheurs-L'Iran rejette les "pressions" françaises Reuters • 03/02/2020 à 11:32









DUBAI, 3 février (Reuters) - L'Iran a rejeté lundi un nouvel appel de la France en faveur de la libération de Roland Marchal et Fariba Adelkhah, deux chercheurs détenus par Téhéran depuis juin 2019 pour "atteinte à la sûreté de l'Etat". Les pressions sur l'Iran au sujet des deux prisonniers ne produiront aucun résultat, a dit le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, cité par l'agence de presse Tasnim. "Le ressortissant français a eu un accès consulaire et la personne iranienne a rencontré plusieurs fois sa famille", a ajouté Abbas Mousavi. Téhéran ne reconnaît pas la double nationalité de Fariba Adelkhah. Dimanche, le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a qualifié d'"insupportable" l'emprisonnement des deux chercheurs. "Nous savons qu'ils ne sont pas en très bonne condition et qu'ils ne sont pas toujours bien traités. (...) Nous pensons que l'Iran ferait un acte fort en les libérant parce qu'il n'y a aucune faute", a-t-il ajouté. "(Les Français) n'obtiendront pas de résultats avec ce genre de pressions et de commentaires", a répondu Abbas Mousavi lundi. (Nafisa Eltahir et Babak Dehghanpisheh, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.