Cheniere Energy trouve un accord avec BASF pour fournir du GNL

(AOF) - Société américaine de gaz naturel liquéfié, Cheniere Energy a annoncé que sa filiale Cheniere Marketing a conclu un accord de vente et d'achat de gaz naturel liquéfié à long terme avec le groupe chimique allemand BASF. Dans le cadre du contrat, BASF a accepté d'acheter jusqu'à environ 0,8 million de tonnes par an de GNL à Cheniere Marketing sur une base franco à bord (méthode de comptabilisation des importations et des exportations) pour un prix d'achat indexé sur le prix du Henry Hub, majoré d'une commission de liquéfaction fixe. La durée de cet accord s'étend jusqu'en 2043.

Les livraisons commenceront à la mi-2026 sous réserve d'une décision finale d'investissement positive concernant le projet d'expansion de Sabine Pass en Louisiane.

Le terminal de Sabine Pass, sur la côte louisianaise, détenu à 100 % par Cheniere Energy Partners, a été créé pour importer du GNL pour le marché américain.

La chimie allemande, très dépendante du gaz russe, est en difficulté. Suite à des ventes en berne dans le secteur automobile et une demande en recul dans la construction, la production est en baisse de 8,5 % en 2022, avec un chiffre d'affaires global en repli de 1,6 % à 63,1 milliards d'euros. La chimie de spécialité s'en sort mieux. En revanche le taux d'utilisation des capacités de production dans la chimie de base a nettement ralenti pour atteindre moins de 80 %. Le troisième secteur industriel allemand est tenté par la délocalisation vers les Etats-Unis, où les coûts de l'énergie sont bien moindres. Avec l'Inflation Reduction Act, les Etats-Unis ont mis en place un environnement approprié aux défis actuels.