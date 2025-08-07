Cheniere Energy affiche un bénéfice trimestriel en hausse et conclut un accord d'approvisionnement avec l'entreprise japonaise JERA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécrit tout au long avec des détails et le contexte des résultats)

Cheniere Energy GNL.N a publié jeudi un bénéfice du deuxième trimestre qui a presque doublé, grâce à une demande soutenue de gaz naturel liquéfié (GNL) et à des marges solides, et a déclaré avoir signé un accord d'approvisionnement en GNL avec le plus grand producteur d'électricité du Japon.

Les États-Unis sont le plus grand exportateur mondial de gaz super réfrigéré et l'activité commerciale a pris de l'ampleur après que le président Donald Trump a levé un moratoire sur les nouveaux permis d'exportation de GNL après son entrée en fonction en janvier.

En juillet, l'Union européenne s'est engagée à acheter du GNL stratégique aux États-Unis pour une valeur de 750 milliards de dollars sur trois ans dans le cadre d'un vaste pacte commercial, ce qui ouvre des perspectives aux grands producteurs comme Cheniere.

Les recettes de GNL de la société se sont élevées à 4,52 milliards de dollars au cours du trimestre considéré, soit une hausse d'environ 43 % par rapport à l'année précédente, tandis que le nombre de cargaisons de GNL exportées s'est élevé à 154, soit une baisse d'une cargaison, en raison des activités de maintenance.

Par ailleurs, Cheniere et la société japonaise JERA ont signé un accord d'approvisionnement en GNL, en vertu duquel JERA achètera à Cheniere environ 1 million de tonnes par an de gaz super réfrigéré entre 2029 et 2050.

En juin, JERA a conclu de nouveaux accords d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié américain afin de diversifier son portefeuille mondial et de s'affranchir de sa dépendance à l'égard de l'Australie.

Cheniere a également annoncé un bénéfice de base ajusté de 1,42 milliard de dollars, manquant l'estimation moyenne des analystes de 1,56 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Toutefois, la société a relevé de 100 millions de dollars la limite inférieure de sa prévision de bénéfice de base ajusté pour l'année en cours, la situant entre 6,6 et 7,0 milliards de dollars.

La phase 3 du projet Corpus Christi de Cheniere, une installation d'exportation dans le sud du Texas, était achevée à 86,7 % au 30 juin.

Le projet phase 3 devrait ajouter 10 millions de tonnes par an (tmpa) de GNL à la capacité de production de Cheniere de 15 tmpa à l'installation d'exportation.

La société a déclaré un bénéfice net attribuable à Cheniere de 1,63 milliard de dollars, soit 7,30 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 juin, en hausse de près de 85 % par rapport à l'année précédente.