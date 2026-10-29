Cheniere annonce une hausse de son résultat net au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tirées du paragraphe 2)

Cheniere Energy LNG.N a annoncé jeudi une hausse de son résultat net au troisième trimestre, soutenue par une forte demande de gaz naturel liquéfié (GNL).

La société, dont le siège se trouve à Houston, au Texas, a enregistré un bénéfice net de 1,17 milliard de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 1,05 milliard de dollars l'année dernière.

Son chiffre d’affaires lié au GNL s’est élevé à 6,1 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 4,3 milliards de dollars un an plus tôt, tandis que les revenus liés à la regazéification sont restés stables à 34 millions de dollars.

Les États-Unis sont le premier exportateur mondial de GNL et expédieront 15 milliards de pieds cubes par jour (bcfpd) de ce combustible surrefroidi en 2025, soit une hausse de 26 % par rapport à 2024, selon l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA).

L’activité commerciale dans le secteur du GNL a encore pris de l’ampleur après que le président américain Donald Trump a levé le moratoire sur les nouvelles autorisations d’exportation de GNL à son entrée en fonction l’année dernière.