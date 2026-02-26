Cheniere annonce une hausse de son bénéfice en 2025 grâce à une forte demande de GNL

Cheniere Energy LNG.N a annoncé jeudi une hausse de près de 64 % de son bénéfice pour l'année 2025, grâce à une forte demande de gaz naturel liquéfié (GNL).

Les États-Unis sont le plus grand exportateur de GNL au monde et ont expédié 15 milliards de pieds cubes par jour (bcfpd) de ce combustible surfondu l'année dernière, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA), en hausse de 26 % par rapport à 2024.

L'activité commerciale dans le secteur s'est encore accélérée après que le président Donald Trump a levé le moratoire sur les nouveaux permis d'exportation de GNL après son entrée en fonction en janvier de l'année dernière.

Le chiffre d'affaires de la société dans le secteur du GNL s'élevait à 19,44 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 30 % par rapport à l'année précédente.

Cheniere a déclaré un bénéfice net attribuable à Cheniere de 5,33 milliards de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre, contre 3,25 milliards de dollars l'année précédente.