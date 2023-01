Chenavari renforce sa présence en France avec l'ouverture de sa société de gestion à Paris

(AOF) - Le groupe Chenavari, spécialiste du Fixed Income alternatif en Europe, annonce la création d’une filiale de droit français « Chenavari Asset Management », société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Le groupe Chenavari intervient sur les marchés crédits européens depuis 15 ans et est déjà établi à Londres et au Luxembourg.

Avec la création de Chenavari Asset Management en France, le groupe, qui gère plus de 5 milliards d'euros pour sa clientèle institutionnelle, se renforce sur le marché français et plus généralement en Europe continentale où il a enregistré ces dernières années une forte croissance sur ses trois pôles de gestion : crédit, dette privée et Leveraged Loans & CLO.

Située au 24 avenue de la Grande Armée, l'antenne parisienne est dirigée par Stéphane Parlebas, Président, qui officie chez Chenavari depuis 2010 en tant que gérant crédit senior spécialisé sur les financières, et Olivier Nolland, directeur général, qui a rejoint le groupe en mars 2022. L'activité démarre avec 8 personnes.

Loïc Fery, Président fondateur et co-directeur des investissements de Chenavari, déclare : " Notre implantation en France s'inscrit dans une vision à long terme pour Chenavari : celle permettant de mieux servir nos nombreux clients institutionnels français et de poursuivre, depuis Paris, notre fort développement sur le marché institutionnel européen, sur lequel Chenavari a l'ambition d'être un gérant de référence sur le Fixed Income Alternatif. "