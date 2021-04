CHECK POINT SOFTWARE dépasse les attentes

(AOF) - Le spécialiste des produits de cybersécurité Check Point Software Technologies a dévoilé des comptes plus solides qu'anticipé. Au premier trimestre, le firme israélienne cotée au Nasdaq a généré un bénéfice net de 183 millions de dollars, soit 1,33 dollar, contre respectivement 179 millions de dollars et 1,23 dollar, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,54 dollar, ressortant au-dessus du consensus FactSect s'élevant à 1,50 dollar.

Les revenus ont augmenté de 4% à 508 millions de dollars alors que Wall Street visait 502 millions de dollars.

"Le paysage des cybermenaces atteint de nouveaux niveaux de risque et nécessite une architecture de sécurité holistique pour prévenir la prochaine cyberpandémie. Notre architecture Infinity peut répondre de manière unique à ces besoins et consolider la sécurité pour l'utilisateur, le réseau et le cloud afin de prévenir les cyber-attaques de génération V ", a commenté le fondateur et Directeur général du groupe, Gil Shwed.

