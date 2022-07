Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CharwoodEnergy: s'introduit sur Euronext Growth Paris information fournie par Cercle Finance • 13/07/2022 à 12:32









(CercleFinance.com) - Euronext annonce aujourd'hui l'introduction en bourse deCharwoodEnergy,spécialiste dessolutions de valorisation énergétique de la biomasse, surEuronext GrowthParis.



Société bretonnelabelisée entreprise innovante par Bpifrance,Charwood Energyconçoit, construit et exploitede sites de valorisation de la biomasse en énergie décarbonée.



L'introduction en bourse deCharwood Energya été réalisée à la suite de l'admission des5198 407actionsordinairesqui composent son capital dont1088 407nouvelles actions émises dans le cadre d'une Offre Globale.



Le prix de l'offre a été fixéà11,38euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l'introduction s'élève ainsi à59,2ME. Le montant total de l'offre représente12,4ME.





