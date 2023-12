Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Charwood Energy: unité d'hygiénisation mise en service information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 14:12









(CercleFinance.com) - Charwood Energy annonce la mise en service d'une unité d'hygiénisation, couplée à une chaufferie biomasse, sur le site de Methadomf en Normandie, un projet représentant un chiffre d'affaires de 1,1 million d'euros pour 2023.



Après seulement 18 mois de travaux, cette unité d'hygiénisation aujourd'hui en service, valorise déjà plus de 180 m3 par jour, soit plus de 52.000 tonnes de déchets agricoles par an, issues des exploitations participantes associées.



Ce projet démontre la capacité de Charwood Energy à 's'inscrire dans des projets de valorisation de la biomasse avec des solutions innovantes'. Le biogaz ainsi produit sera principalement valorisé par réinjection dans le réseau de gaz naturel GRDF.





