Charwood Energy: signe trois contrats pour un total de 2 ME information fournie par Cercle Finance • 20/09/2022 à 18:16

(CercleFinance.com) - Charwood Energy annonce la signature de trois

nouveaux contrats (dans l'Orne, la Sarthe et le Finistère) portant sur la réalisation de deux chaufferies biomasse et une unité d'hygiénisation, pour un montant total de plus de 2 millions d'euros.



'Au-delà de la crise énergétique actuelle, Charwood Energy se positionne comme un acteur de premier plan des énergies décarbonées permettant aux exploitants agricoles, aux industries et aux collectivités territoriales de réussir leur transition énergétique', assure Adrien Haller, fondateur et Président Directeur Général de Charwood Energy.



Ces trois nouveaux contrats, facturables et livrables en 2022 et 2023, illustrent la volonté accrue des industriels à rechercher des solutions leur permettant de s'affranchir des énergies fossiles et de réduire leur empreinte carbone, constate la société.