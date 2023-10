Charwood Energy: participation de 40% dans LG Concept information fournie par Cercle Finance • 04/10/2023 à 18:03

(CercleFinance.com) - Charwood Energy annonce une prise de participation à hauteur de 40% dans LG Concept, acteur régional majeur de l'approvisionnement en biomasse renouvelable pour les chaufferies de Bretagne et des régions limitrophes.



La société LG Concept est spécialisée dans la production et la logistique de bois énergie. Elle dispose aujourd'hui de 5 plateformes réparties dans l'ouest de la France permettant d'être au plus près de la ressource et des usages.



LG Concept compte aujourd'hui 20 collaborateurs et dispose de l'ensemble des équipements d'exploitation forestière (broyeurs, pelle sécateur, moyens de manutention).



Sa capacité de production actuelle est de 40 000 tonnes de combustible par an, soit environ 140 000 Mwh/an d'énergie renouvelable. En 2022, LG Concept a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 3 ME.



' Cette prise de participation stratégique répond à notre volonté de maîtriser notre approvisionnement en biomasse renouvelable. Cette opération s'intègre parfaitement dans notre mission de production d'énergie renouvelable valorisant la biomasse', a commenté Adrien Haller, Président Directeur Général et fondateur de Charwood Energy.