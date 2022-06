Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Charwood Energy: fixe la fourchette de prix de son IPO information fournie par Cercle Finance • 23/06/2022 à 09:21









(CercleFinance.com) - Charwood Energy, un spécialiste de la valorisation énergétique de la biomasse, a annoncé mercredi une fourchette de prix indicative allant de 11,38 à 15,38 euros pour son projet d'introduction en Bourse.



L'opération, dont le prospectus a été approuvé hier par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), doit se composer d'une augmentation de capital d'environ 18 millions d'euros.



Ce montant pourrait être porté à 21,5 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.



Dans un communiqué, Charwood explique que les fonds levés dans le cadre de l'offre vise à doter la société des moyens financiers en vue de la mise en oeuvre de sa stratégie de développement et de l'accélération de sa croissance.



L'entreprise, qui conçoit et installe des centrales de valorisation de la biomasse pour des clients tiers, a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 4,6 millions d'euros.



Elle s'est fixé comme objectif d'atteindre le cap des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2027, accompagné d'une marge d'EBITDA normative supérieure à 35%.



Les technologies déployées par Charwood Energy s'appuient notamment sur la pyrogazéification, un procédé qui permet de transformer la biomasse solide, notamment dans l'agriculture, en gaz de synthèse destiné à la production de gaz verts tels que le biométhane ou l'hydrogène vert.



La souscription, qui ouvre aujourd'hui, se clôturera le 7 juillet pour ce qui concerne l'offre à prix Ouvert et le 8 juillet pour le placement global.



Le début des négociations sur le marché Euronext Growth Paris est prévu le 13 juillet.





