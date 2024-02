Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Charwood Energy: extension du site de Saint-Nolff information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Charwood Energy, spécialiste des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, annonce l'extension de son unité de production de Saint-Nolff (Morbihan), qui dispose maintenant d'une surface totale de production de 1.750 m2.



Il est doté d'équipements de dernière génération pour répondre à une demande croissante des collectivités et des industriels qui souhaitent substituer l'utilisation d'énergie fossile en énergie renouvelable et contribuer à la décarbonation de l'économie.



Cette dernière extension permettra d'augmenter les capacités de production du site de 50% et de structurer une offre élargie autour de différentes solutions modulaires de gazéification, de chaufferies bois et de méthanisation.





