Charwood Energy: deux mises en chantier, un nouveau contrat information fournie par Cercle Finance • 12/04/2023 à 12:33

(CercleFinance.com) - Charwood Energy a annoncé mardi soir avoir engrangé trois projets représentent un montant total de plus de trois millions d'euros, en grande majorité livrables et facturables en 2023.



Le groupe basé dans le Morbihan - qui conçoit et installe des équipements de production d'énergie renouvelable à partir de la biomasse - a annoncé hier le lancement de la construction d'une unité d'hygiénisation en Normandie et d'une chaufferie biomasse dans la Sarthe.



Ces chantiers, dont les contrats avaient été annoncés en septembre dernier, doivent être menés à bien pour un groupement de commune et 15 exploitations agricoles.



Parallèlement, Charwood a officialisé la signature d'une nouvelle commande pour la réalisation d'une chaufferie biomasse en Mayenne pour le compte d'un éleveur avicole de grande taille.



Couplé à un réseau de chaleur d'une longueur de plus de 1000 mètres, ce projet d'une puissance de 700kW bois et 1 100kW gaz, couvrira huit bâtiments pour une surface total de 11.000 m2.



Il doit permettre d'améliorer les conditions d'élevage et le bien-être animal de l'exploitation en apportant une chaleur sèche réduisant l'humidité des bâtiments, tout en substituant l'utilisation du gaz fossile par la biomasse locale.