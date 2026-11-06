Charter prévoit de réduire ses coûts de 2 milliards de dollars dans le cadre d'une « refonte en profondeur » visant à relancer la croissance

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(Mise à jour des cours de l'action, ajout d'un commentaire du directeur général issu de la conférence téléphonique sur les résultats)

Charter Communications CHTR.O a annoncé vendredi son intention de réduire ses coûts d'exploitation annualisés de 2 milliards de dollars au cours des 18 prochains mois, dans le cadre d'une refonte de son modèle opérationnel visant à relancer la croissance sur un marché concurrentiel du câble et du haut débit.

L'action de la société a chuté de plus de 3 % en début de séance. Elle a perdu 39,7 % depuis le début de l'année jusqu'à la clôture de jeudi.

Charter a indiqué qu’elle allait repenser la manière dont elle commercialise et vend son service Internet principal et s’appuyer davantage sur ses produits mobiles et vidéo pour gagner de nouveaux clients et améliorer la fidélisation.

Charter « n’a pas généré la croissance de sa clientèle et les performances que nous attendions », a déclaré le directeur général Chris Winfrey lors d’une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Ces réductions de coûts sont distinctes des synergies prévues, d’un montant de plus d’un milliard de dollars, issues de l’acquisition de Cox Communications par Charter , , finalisée le 19 août.

Cette opération de 34,5 milliards de dollars, dette comprise, a réuni deux des plus grands opérateurs américains de câble et d’accès haut débit, alors que Netflix NFLX.O , Disney+

DIS.N , Verizon VZ.N et T-Mobile TMUS.O intensifient la concurrence pour attirer les clients.

Charter a perdu 233 000 abonnés Internet au troisième trimestre sur une base pro forma, contre une perte de 171 000 un an plus tôt, tandis que le nombre d’abonnés aux services vidéo a reculé de 77 000, contre une baisse de 121 000.

« Les pertes croissantes de Charter dans le domaine du haut débit sont alarmantes et soulignent l’ampleur du défi », a déclaré Paolo Pescatore, fondateur de PP Foresight.

Le programme de réduction des coûts de 2 milliards de dollars est nécessaire, mais « il ne suffira pas à lui seul à relancer la croissance », a-t-il ajouté.

Charter a annoncé vendredi un chiffre d’affaires de 14,9 milliards de dollars pour le troisième trimestre, inférieur à l’estimation moyenne des analystes de 15,03 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

La société a enregistré une perte nette de 20,50 dollars par action, contre un bénéfice de 8,50 dollars l’année dernière, principalement en raison d’une charge de dépréciation de franchise de 6,3 milliards de dollars.

À la fin du mois de septembre, la dette totale de la société s’élevait à 108,6 milliards de dollars, contre une trésorerie de 573 millions de dollars.

Par ailleurs, Reuters a rapporté mardi que la société indienne Jio Platforms avait mené des discussions avec Charter et Comcast concernant l'octroi de licences pour sa technologie de haut débit sans fil, en vue d'une éventuelle prise de participation.