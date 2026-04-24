Charter a perdu plus d'abonnés au haut débit que prévu au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Charter Communications CHTR.O a perdu davantage d'abonnés au haut débit au premier trimestre que ne l'avaient prévu les analystes, ses concurrents du secteur des télécommunications ayant proposé des offres promotionnelles agressives pour détourner les utilisateurs de l'Internet par câble traditionnel. Son action a reculé d'environ 3 % dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse vendredi.

* Charter a perdu 120.000 clients haut débit au cours du trimestre, contre une perte estimée à 100.036 utilisateurs, selon Visible Alpha.

* Le nombre de clients vidéo de la société a diminué de 60.000, soit moins que la baisse estimée de 85.872, grâce à une simplification des tarifs et des offres. Charter comptait 12,5 millions de clients vidéo au total à la fin du premier trimestre.

* La promotion agressive de l'Internet fixe sans fil par les opérateurs mobiles américains a intensifié la pression concurrentielle sur les câblo-opérateurs.

* Le chiffre d'affaires trimestriel total s'est élevé à 13,60 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, alors que les analystes tablaient sur 13,55 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Charter a ajouté 368.000 lignes mobiles, contre une augmentation attendue de 431.920 lignes.

* La Commission fédérale des communications (FCC) avait approuvé en février l'acquisition de Cox Communications par Charter, d'une valeur de 34,5 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars .