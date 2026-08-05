Charles River revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices grâce à la reprise de la demande dans le secteur des biotechnologies

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Charles River Laboratories ( CRL.N ), société spécialisée dans le développement de médicaments sous contrat, a revu à la hausse mercredi ses prévisions de bénéfice annuel après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux estimations, misant sur une demande accrue de la part de ses clients du secteur biotechnologique pour ses services de découverte et de développement de médicaments.

Les organismes de recherche clinique ont montré des signes d’amélioration, les entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques augmentant leurs dépenses en recherche et en production après un ralentissement prolongé lié à la pandémie.

Voici plus de détails:

* « Nous avons été encouragés par le fait que la demande a continué de se renforcer au deuxième trimestre… cette amélioration a été généralisée parmi l’ensemble de nos clients mondiaux du secteur biopharmaceutique et des petites et moyennes entreprises biotechnologiques », a déclaré la directrice générale Birgit Girshick.

* La société, basée à Wilmington, Massachusetts, prévoit désormais que son bénéfice ajusté par action pour 2026 se situera entre 11,15 et 11,45 dollars, contre une fourchette précédente de 10,80 à 11,30 dollars.

* Charles River a indiqué que ces nouvelles prévisions « reflètent les performances opérationnelles supérieures aux attentes pour l’année, y compris au deuxième trimestre, principalement en raison de l’amélioration des tendances de la demande dans le segment DSA (découverte et évaluation de la sécurité) et de performances supérieures aux prévisions dans le segment Fabrication ».

* Le chiffre d’affaires trimestriel de son segment « Découverte de médicaments et évaluation de la sécurité » a progressé de 0,2 % en croissance organique pour atteindre 606,5 millions de dollars, principalement grâce à l’augmentation du volume d’études pour les services réglementés d’évaluation de la sécurité.

* Le chiffre d’affaires de Charles River au deuxième trimestre s’est établi à 1 milliard de dollars, dépassant l’estimation moyenne des analystes de 975,7 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Sur une base ajustée, Charles River a annoncé un bénéfice de 3,02 dollars par action, dépassant les estimations de Wall Street qui s’élevaient à 2,74 dollars par action.