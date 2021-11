Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chargeurs : vise un CA supérieur à 700 ME en 2021 information fournie par Cercle Finance • 10/11/2021 à 09:57









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'établit à 545,3 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'année, soit une croissance de 15,4% par rapport à 2019. Cette performance bénéficie de la contribution élevée de Chargeurs Protective Films et Chargeurs Healthcare Solutions, ainsi que de l'effet périmètre lié aux acquisitions réalisées par Chargeurs Museum Solutions. ' Le Groupe attend ainsi, pour l'année, un chiffre d'affaires supérieur à 700 millions d'euros et un résultat opérationnel des activités parmi les meilleurs millésimes. Par ailleurs, le Groupe confirme son objectif d'accélérer les opérations de croissance externe au sein de ses métiers ou dans d'autres secteurs à forte valeur ajoutée ' indique la direction.

Valeurs associées CHARGEURS Euronext Paris +2.30%