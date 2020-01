Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chargeurs : vise plus de 750 ME de CA à fin 2020 Cercle Finance • 30/01/2020 à 18:05









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 626,2 millions d'euros, en croissance de + 9,2 % en 2019 par rapport à 2018 (+ 17,5 % par rapport à 2017). Au 4ème trimestre 2019, le chiffre d'affaires est en progression de + 1,1 % par rapport à 2018 à 153,7 millions d'euros. ' Chargeurs réalise un résultat opérationnel des activités parmi les plus hauts historiques, supérieur à 41 millions d'euros ' indique le groupe. Le groupe vise un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros en année pleine à fin 2020 et souhaite franchir le seuil d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires en année pleine d'ici fin 2021, avec un taux de marge opérationnelle des activités normatif supérieur à 10 %.

Valeurs associées CHARGEURS Euronext Paris -0.58%