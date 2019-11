Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chargeurs : vise plus d'un milliard d'Euro de CA d'ici 2021 Cercle Finance • 14/11/2019 à 18:15









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'inscrit à 472,5 millions d'euros au 30 septembre en croissance de 12,2 %. Le groupe a profité de sa stratégie d'acquisition. La variation à taux de change et périmètre constants est de -0,8 %. Le chiffre d'affaires trimestriel progresse de 9,1 %, avec une croissance interne de 1,7 %. En Europe, le chiffre d'affaires du Groupe est en croissance de 2,1 % au 30 septembre 2019. En Amériques, la progression est de 8,0 % et en Asie de 36,3 %. ' Chargeurs continue de viser en 2019 une augmentation de son chiffre d'affaires, un résultat opérationnel des activités parmi les plus hauts historiques, et une solide génération de cash ' indique la direction. ' Le groupe confirme sa confiance dans l'atteinte de son objectif stratégique de franchir le seuil d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2021, en visant un taux de marge opérationnelle normative supérieur à 10 % à compter de 2022 '.

