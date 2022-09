Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chargeurs: signe un partenariat de long terme avec Gucci information fournie par Cercle Finance • 28/09/2022 à 07:53









(CercleFinance.com) - Chargeurs Luxury Fibers signe avec Gucci un partenariat de long terme pour la fourniture de laine responsable NATIVATM, illustrant le changement profond de son modèle d'affaires vers des services à haute valeur ajoutée.



L'accord porte également sur un investissement par Gucci dans le programme NATIVATM Regenerative Agriculture, qui permet d'avoir un impact positif sur l'environnement, notamment via l'amélioration de la qualité des sols, la réduction de l'empreinte carbone de l'activité et la promotion de la biodiversité



Il porte également sur un engagement à soutenir les fermes d'élevage développant l'agriculture régénératrice, ainsi que les communautés rurales à travers des programmes sociaux de long terme.



Après avoir conquis de nombreuses marques, le label NativaTM démontre sa capacité à répondre aux exigences RSE multiples d'une des plus prestigieuses marques du luxe mondial, et à l'accompagner dans la réduction de son empreinte carbone. CLF s'affirme ainsi comme un acteur incontournable de l'approvisionnement responsable des acteurs de la mode et du luxe. ', a déclaré Michaël Fribourg, Président-Directeur Général.







