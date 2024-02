Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Chargeurs: RNPG légèrement positif en 2023 information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 13:08









(CercleFinance.com) - Chargeurs publie un résultat net part du groupe (RNPG) positif de 1,5 million d'euros pour 2023, comparé à 22,1 millions sur l'année précédente, avec un ROPA (résultat opérationnel des activités) en retrait de 42,3% à 26,6 millions.



Le groupe explique avoir été affecté par le ROPA exceptionnellement bas de CAM (Chargeurs Advanced Materials), heurté par un environnement difficile plus de la moitié de l'année. A 653,2 millions d'euros, le chiffre d'affaires du groupe a baissé de 6,9% en organique.



Pour 2024, Chargeurs prévoit de générer à nouveau un cashflow opérationnel positif et de retrouver un niveau plus normatif du RNPG. En conséquence, il entend redistribuer un dividende en 2025 au titre de l'exercice qui commence.





