Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chargeurs: résultats 2022 dans le haut des attentes information fournie par Cercle Finance • 09/03/2023 à 11:38









(CercleFinance.com) - Chargeurs s'inscrit en forte hausse jeudi à la Bourse de Paris suite à la publication de résultats annuels 2022 ressortis 'dans le haut des attente's.



Le spécialiste des matériaux et textiles techniques pour le luxe et la mode dit avoir enregistré de 'solides' performances l'an dernier dans un environnement pourtant inflationniste.



Son résultat opérationnel des activités (ROPA) s'est ainsi établi à 45,4 millions d'euros, contre 50,7 millions d'euros en 2021, soit une baisse de 10,5% d'une année sur l'autre.



Cet indicateur affiche toutefois une progression de 41,7% hors activités sanitaires, un métier qui présentait un niveau 'atypique' en 2021 du fait de la pandémie.



Chargeurs - qui dit bénéficier de son modèle diversifié et accélérer dans l'ultra-premium - souligne avoir gagné des parts de marché dans tous ses métiers.



Sa marge brute s'inscrit ainsi en progression de 80 points de base à 26,1%, démontrant le 'pricing power' (maîtrise des prix) sur laquelle la société peut s'appuyer.



Se disant confiant dans ses perspectives, Chargeurs s'est fixé trois priorités pour 2023, à savoir valoriser le rebond des grands marchés du pôle technologies, matérialiser le changement d'échelle de sa division Museum Studio et réaliser une acquisition structurante au sein du pôle luxe.



A la Bourse de Paris, l'action grimpait de 12,8% jeudi en fin de matinée après ces résultats.





Valeurs associées CHARGEURS Euronext Paris +11.56%