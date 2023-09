Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chargeurs: résultat net divisé par trois au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Chargeurs publie au titre du premier semestre 2023, un résultat net part du groupe divisé par trois (-67,6%) à 3,3 millions d'euros et un taux de marge opérationnelle des activités à 4% du chiffre d'affaires, en retrait de 2,4 points.



Son chiffre d'affaires semestriel s'est établi à 352,8 millions d'euros, en baisse de 11,5%, la dynamique des nouveaux moteurs de croissance et du pôle luxe ayant compensé en partie la contraction temporaire de Chargeurs Advanced Materials (CAM).



Avec comme hypothèse le redressement progressif au sein de CAM, Chargeurs a pour ambition d'atteindre en 2024 un chiffre d'affaires supérieur à 800 millions d'euros, une marge d'Ebitda comprise entre 9 et 10% et un multiple dette/Ebitda inférieur à trois fois.





