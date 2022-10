Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chargeurs: résultat d'une option de dividende en actions information fournie par Cercle Finance • 05/10/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Chargeurs annonce qu'à l'issue de la période d'option, ouverte du 16 au 30 septembre, 15.761 actions ordinaires nouvelles seront créées pour le versement de l'acompte sur dividende 2022 (0,22 euro par action) décidé le 7 septembre dernier.



Le règlement-livraison et l'admission de ces actions sur le marché Euronext Paris seront effectifs à compter du 6 octobre. A l'issue de l'opération, le capital social de Chargeurs sera divisé en 24.919.130 actions ordinaires.





Valeurs associées CHARGEURS Euronext Paris -0.41%