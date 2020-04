Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chargeurs : repli de 2,3% du CA au 1er trimestre Cercle Finance • 28/04/2020 à 08:05









(CercleFinance.com) - Le groupe industriel Chargeurs annonce un chiffre d'affaires de 157,5 millions d'euros au titre du premier trimestre 2020, 'en légère décroissance de 2,3% (-4,7% en organique), comparé à un excellent premier trimestre 2019'. Il a été soutenu par la bonne résilience de l'activité Chargeurs Protective Films, la croissance de la zone Asie de 5,9% et l'intégration des dernières acquisitions au sein de Chargeurs Museum Solutions, dont D&P, consolidé depuis le 1er mars 2020. Chargeurs confirme, malgré le contexte de crise, son objectif d'un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros en année pleine à fin 2020, avec un accroissement de la marge opérationnelle des activités par rapport à 2019.

Valeurs associées CHARGEURS Euronext Paris -5.86%