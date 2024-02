Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Chargeurs: projet d'OPA déclaré conforme par l'AMF information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 15:17









(CercleFinance.com) - L'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique d'achat (OPA) visant les actions Chargeurs, déposé par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Banque Palatine, pour le compte du concert composé de Colombus Holding et Colombus Holding 2.



Les initiateurs s'engagent irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 12 euros, la totalité des 17.447.549 actions qu'ils ne détiennent pas représentant 70,18% du capital. Ils n'envisagent pas de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire à l'issue de l'offre.



L'offre sera caduque si, à sa date de clôture, les initiateurs ne détiennent pas de concert un nombre d'actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote de la société supérieure à 50%.





