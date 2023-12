Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Chargeurs: projet d'OPA de la part du PDG information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Chargeurs fait part de l'intention de sociétés contrôlées par son PDG Michaël Fribourg, de déposer une offre publique d'achat volontaire, en vue de 'renforcer la cohérence de la structure actionnariale avec son modèle diversifié, ses mutations et ses objectifs'.



Le prix proposé de 12 euros par action fait ressortir une prime de 36,2% par rapport au cours moyen pondéré du dernier mois. L'initiateur n'a pas l'intention de solliciter la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire en cas de succès de l'offre.



Accueillant favorablement le projet d'offre dans son principe, le conseil d'administration a constitué un comité ad hoc et désigné un expert indépendant en vue d'un rapport sur lequel il rendra un avis motivé sur l'offre.





Valeurs associées CHARGEURS Euronext Paris 0.00%