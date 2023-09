Chargeurs : profits et action plongent

(AOF) - Plus forte baisse du marché SRD, Chargeurs décroche de 16,82% à 9 euros après l’annonce d’une chute de ses profits au premier semestre. Le groupe industriel a généré un bénéfice net part du groupe de 3,3 millions d’euros, en baisse de 67,6%. Le résultat opérationnel des activités a chuté de 44,5% à 14,1 millions d’euros, soit un taux de marge opérationnelle de 4 %, en retrait de 2,4 points.

Chargeurs a été confronté à une nette baisse de son activité. Le chiffre d'affaires a reculé de 11,5% à 352,8 millions d'euros. Il a chuté de 12% à données comparables.

Le groupe précise que la baisse s'explique principalement par la contraction des volumes de vente chez Chargeurs Advanced Materials (CAM) - liée au contexte macroéconomique mondial défavorable - et par l'absence de chiffre d'affaires de l'activité sanitaire pendant le semestre, conséquence de la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Chargeurs Advanced Materials a enregistré une baisse de 23,1% de ses revenus à 146,7 millions d'euros et de 74,4% à 4,1 millions d'euros de son résultat opérationnel des activités.

Avec comme hypothèse le redressement progressif au sein de CAM, Chargeurs a pour ambition d'atteindre en 2024 un chiffre d'affaires supérieur à 800 millions d'euros, une marge d'Ebitda comprise entre 9 % et 10 % et un ratio dette sur Ebitda inférieur à 3.

