Chargeurs: près de 8,9 millions d'actions présentées à l'OPA

(CercleFinance.com) - Chargeurs annonce qu'à l'issue de l'offre publique d'achat (OPA) initiée par Colombus Holding et Colombus Holding 2, qui s'est déroulée du 8 février au 13 mars inclus, au prix unitaire de 12 euros, 8.885.597 actions ont été présentées.



A la date du règlement-livraison, qui interviendra le 19 mars, les initiateurs détiendront ainsi 16.300.362 actions, représentant 65,56% du capital et 66,55% des droits de vote de Chargeurs (y compris les 824.460 actions auto-détenues).



Conformément à la réglementation de l'AMF, l'offre sera rouverte le 19 mars pour une durée de dix jours de négociation et conformément au calendrier qui sera publié par l'AMF, au même prix unitaire de 12 euros.





Valeurs associées CHARGEURS Euronext Paris +0.34%