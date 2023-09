Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chargeurs: plusieurs opérations de financement information fournie par Cercle Finance • 04/09/2023 à 07:35









(CercleFinance.com) - Chargeurs annonce l'extension des lignes renouvelables d'un crédit syndiqué pour 125 millions d'euros, portant la maturité à fin décembre 2025, à laquelle s'ajoute l'extension pour également un an, à mi 2026, de 40 millions de financements bilatéraux.



Le groupe fait aussi part de la conclusion d'un financement renouvelable additionnel de 20 millions d'euros auprès d'un nouvel établissement bancaire international de premier plan, dont le nom n'est pas précisé.



Enfin, Chargeurs annonce une entrée réussie sur le marché des titres négociables à court terme, NEU CP, servant l'optimisation des coûts de financement et 'illustrant la maturité du groupe dans l'accès à un panel étendu de solutions de financements'.





Valeurs associées CHARGEURS Euronext Paris +1.77%