Chargeurs: nouveau programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - S'appuyant sur sa confiance dans ses performances, Chargeurs annonce avoir décidé de lancer un nouveau programme de rachat d'actions et confié à cette fin un mandat à un prestataire de services d'investissement (PSI).



Dans le cadre de ce mandat, le PSI pourra acheter des actions Chargeurs, en fonction des conditions de marché, pour un montant maximal de huit millions d'euros, à un prix maximal de 30 euros par action. Ce programme expirera au plus tard le 6 octobre 2023.



Il s'inscrit dans le cadre de la 15ème résolution approuvée par l'AG mixte réunie le 7 avril 2022, qui autorise un programme de rachat d'actions dans la limite de 10% du capital social pour une période de 18 mois à compter de la date de tenue de l'AG.





Valeurs associées CHARGEURS Euronext Paris -2.04%