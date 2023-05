Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chargeurs: lourdement sanctionné après son point d'activité information fournie par Cercle Finance • 24/05/2023 à 15:52









(CercleFinance.com) - Chargeurs abandonne 9% après la présentation, ce matin, d'un chiffre d'affaires en recul de 16,6% à 169,7 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2023, un niveau bien inférieur aux 190 millions attendus par Oddo BHF.



Ceci conduit le bureau d'études à réduire sa séquence de BPA de 18% en moyenne pour le groupe, avec pour l'année en cours, un CA désormais attendu à 769 millions d'euros, en croissance de 3%, et un ROC à 44,4 millions.



'Ce premier trimestre est logiquement décevant à court terme, mais le momentum devrait redevenir positif à partir du second semestre', tempère Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours ramené de 23 à 19 euros.



Selon Chargeurs, des 'tendances et dynamiques encourageantes confirment le scenario dominant déjà annoncé d'une croissance et d'une profitabilité accélérées sur l'ensemble des moteurs contributifs au second semestre 2023'.





