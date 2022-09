Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chargeurs: le titre chute malgré les résultats semestriels information fournie par Cercle Finance • 08/09/2022 à 09:58









(CercleFinance.com) - Le titre chute ce matin de près de 14% alors que le groupe a annoncé des résultats solides sur le 1er semestre. Avec 398,7ME, le groupe signe la deuxième meilleure performance depuis plus de 10 ans, s'appuyant sur le fort rebond du pôle Technologies et le rapide développement du pole Luxe.



L'EBITDA est à 37ME, soit 9,3 % du CA, en hausse de 13,8 % par rapport au premier semestre 2019.



Le résultat opérationnel des activités est à 25,4ME. Il dépasse les niveaux d'avant-pandémie.



' Chargeurs est plus performant qu'avant la pandémie, dans un contexte de crises sanitaire persistante, de crise géopolitique inédite ', souligne Michaël Fribourg, directeur général du groupe.



S'appuyant sur ses performances, le conseil d'administration a décidé de distribuer un acompte sur dividende, au titre de l'exercice 2022, de 0,22E par action.





