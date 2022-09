Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chargeurs: le Groupe Fribourg se renforce au capital information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 07:45









(CercleFinance.com) - Colombus Holding, contrôlé par le Groupe Familial Fribourg, a déclaré à l'AMF avoir acquis 34 000 titres Chargeurs sur le marché, portant ainsi sa participation à 26,46 % du capital et à 29,06 % des droits de vote de Chargeurs.



' Par cette opération, l'actionnaire de référence de Chargeurs illustre une fois de plus son engagement à long terme et confirme sa conviction très forte dans le modèle de développement rentable et le potentiel de création de valeur du Groupe '.





