Chargeurs: le conseil d'administration soutient l'OPA

(CercleFinance.com) - Chargeurs a annoncé jeudi que son conseil d'administration s'était prononcé en faveur de l'offre publique d'achat lancée le mois dernier par le PDG sur les actions de la société.



Le conseil - qui avait constitué un comité 'ad hoc' majoritairement composé d'administrateurs indépendants afin de préparer un avis motivé sur le projet d'offre - indique avoir également désigné un expert indépendant, le cabinet Didier Kling Expertise & Conseil, qui a conclu que le prix de l'offre de 12 euros était 'équitable' d'un point de vue financier pour les détenteurs de titres.



Le conseil d'administration a rendu en conséquence à l'unanimité un avis positif sur l'opération, considérant qu'elle était conforme aux intérêts de la société, de ses actionnaires et de ses salariés.



Il recommande aux actionnaires d'apporter leurs actions à l'offre.



Le 14 décembre dernier, les holdings Colombus Holding et Colombus Holding 2, contrôlées par le PDG par Michaël Fribourg, avaient manifesté leur intention de déposer une OPA, sans toutefois procéder à un retrait de cote.



Au point de vue opérationnel, Chargeurs - qui publiera ses résultats annuels le 15 février - a déclaré viser un chiffre d'affaires annuel consolidé supérieur à 650 millions d'euros pour 2023, avec un résultat opérationnel des activités (ROPA) compris entre 24 et 26 millions.



Le titre évoluait peu (+0,2%) suite à ces annonces, à un niveau toujours très proche du prix libellé dans le cadre de l'OPA.





