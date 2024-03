Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Chargeurs: lancement de Nativa Cotton information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Chargeurs annonce étendre aux fibres de coton son programme Nativa lancé en 2017 pour la laine Mérinos, qui a fait du groupe un 'pionnier du négoce de fibres naturelles traçables et produites dans le respect de l'environnement et du bien-être animal'.



Avec un premier partenaire en Grèce, Nativa Cotton est en cours de déploiement, en commençant par l'Europe, l'objectif du programme étant de proposer, à l'ensemble de l'industrie textile, des fibres naturelles plus responsables et plus durables.



Chargeurs va également, cette année, étendre Nativa à la fibre cachemire, avec un premier partenaire en Mongolie, 'confortant ainsi sa position de leader mondial dans l'offre de fibres naturelles durables auprès des marques de mode'.





