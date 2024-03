Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Chargeurs: l'Offre est rouverte pendant 10 séances information fournie par Cercle Finance • 19/03/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Au 19 mars 2024, date de règlement-livraison de l'Offre, Colombus Holding et Colombus Holding 2 détiendront de concert 16 300 362 actions représentant 65,56 % du capital et 66,55 % des droits de vote de Chargeurs (y compris les 824 460 actions auto-détenues).



Suite au succès de l'OPA et conformément à la réglementation, l'Offre est rouverte pendant 10 séances de bourse.



L'Offre est réouverte à partir du 19 Mars jusqu'au 3 avril 2024.





