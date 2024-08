Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Chargeurs: investissement dans le Grand Palais Immersif information fournie par Cercle Finance • 30/08/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Chargeurs annonce devenir, via sa division Chargeurs Museum Studio (CMS), un nouvel actionnaire stratégique du Grand Palais Immersif par une prise de participation à hauteur de 52% du capital, aux côtés des actionnaires historiques.



Situé sur la Place de la Bastille à Paris, le Grand Palais Immersif vise à 'offrir un nouveau type d'expérience culturelle, où l'art et la technologie s'unissent pour créer des expositions immersives inédites'.



Selon Chargeurs, cette prise de participation représente une étape importante pour CMS, qui renforce ainsi sa présence en France, après s'être principalement développé à l'international (Etats-Unis, Royaume-Uni, Italie, Moyen-Orient).





Valeurs associées CHARGEURS 11,90 EUR Euronext Paris +0,68%