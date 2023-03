Chargeurs grimpe au SRD après des résultats dans le haut des attentes

(AOF) - Groupe spécialisé dans la protection temporaire de surfaces, l’entoilage pour l’habillement, les textiles techniques et la laine peignée haut de gamme, Chargeurs bondit au marché SRD (+13,06% à 15,84 euros) à la faveur de résultats annuels 2022 ressortis dans le haut des anticipations. Son résultat net part du groupe s'établit à 22,1 millions d'euros alors qu'il était de 30,6 millions d'euros en 2021. L'EBITDA et le résultat opérationnel des activités s'élèvent respectivement à 67,9 et 45,4 millions d'euros, en progression de respectivement, 22,4% et 41,7% hors activités sanitaires.

Sa marge brute s'établit à 195 millions, soit 26,1% du chiffre d'affaires. Dans un environnement inflationniste, cette progression de 80 points de base par rapport à 2021 souligne la capacité des métiers du groupe à répercuter l'inflation de leurs coûts de revient sur leurs prix de vente.

Chargeurs affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 746,4 millions d'euros (contre une estimation de 745,8 millions de TP ICAP Midcap), en hausse de 1,3% par rapport à 2021, et de 15,3 % hors activités sanitaires. Ce chiffre d'affaires représente la deuxième meilleure performance du groupe depuis plus de 10 ans.

Après l'annonce des résultats annuels de Chargeurs, TP ICAP Midcap reste à l'Achat avec un objectif de cours à 24 euros. " Leurs résultats annuels sont solides au vu du contexte et en ligne avec nos attentes avec notamment une hausse de 42% du résultat opérationnel des activités hors activités sanitaires. 2023 marquera l'accélération du Luxe avec potentiellement une acquisition structurante à venir ", explique l'analyste.

Suite aux performances obtenues en 2022, le Conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée générale des actionnaires de verser un dividende de 0,76 euro par action au titre du résultat.

Quant à ses perspectives, Chargeurs table à l'horizon 2025 sur un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros et sur un résultat opérationnel des activités de 100 millions d'euros, hors acquisitions. Il est optimiste sur la dynamique commerciale du pôle Luxe, s'attendant à des perspectives favorables pour Chargeurs Museum Studio, dont le carnet de commandes devrait contribuer à dépasser 120 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Il s'attend à réaliser une acquisition structurante au sein du pôle Luxe cette année.

