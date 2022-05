Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chargeurs: entouré après son point d'activité information fournie par Cercle Finance • 12/05/2022 à 15:35









(CercleFinance.com) - Chargeurs bondit de plus de 7%, entouré après l'annonce par le groupe industriel d'un chiffre d'affaires du premier trimestre 2022 de 203,5 millions d'euros, en progression de 12,6% (+8,1% en organique), légèrement supérieur à l'attente d'Oddo.



'Sur l'ensemble de l'année, la baisse du pôle Healthcare Solutions sera compensée par la hausse des pôles historiques et la bonne répercussion des hausses de prix devrait permettre de préserver des niveaux de marge corrects', juge l'analyste qui reste à 'surperformance'.



'La visibilité est relativement bonne sur les pôles historiques avec de bons carnets de commandes et des opérations de M&A pourraient également constituer de bons catalyseurs pour le titre', ajoute-t-il, pointant aussi une valorisation sur des niveaux 'très faibles'.





Valeurs associées CHARGEURS Euronext Paris +8.70%